Çanakkale'de kadın cinayeti: Oğlu tarafından katledildi

Çanakkale'de 48 yaşındaki Canan K., oğlu tarafından katledildi.

Çanakkale'de kadın cinayeti: Oğlu tarafından katledildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.

Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Nisan ayının en şanslı burçları! 4 burç paraya para demeyecek Nisan ayının en şanslı burçları! 4 burç paraya para demeyecek
İstanbul ve Ankara Belediyeleri ücretsiz yapacak | HPV aşısında Bakanlık çalışmasını bitiremedi! "Oyalanarak ciddi bir nüfusu tehlikeye atıyorlar" HPV aşısında Bakanlık çalışmasını bitiremedi! "Oyalanarak ciddi bir nüfusu tehlikeye atıyorlar"
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı Polislerden kaçarken ekip otosuna çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı
İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Seçimden sonra bekleniyordu: 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü' 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü'
Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı
AKP'lilerin WhatsApp mesajı ortaya çıktı: "Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim, emekliler tepki veriyor" "Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim..."