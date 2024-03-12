4 yaşındaki çocuğun bindiği akülü araba alev aldı: Evin bir kısmı kullanılmaz hale geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin içinde 4 yaşındaki çocuğun kullandığı akülü araba bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Atatürk Mahallesi Yudum Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binanın 5’inci katında meydana geldi.

Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Fatih Ayan’a ait evin içerisinde akülü arabasıyla dolaşan 4 yaşındaki Yağız Alp Ayan’ın arabası bir anda yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğünü gören annesi küçük çocuğu arabadan alarak hızlıca uzaklaştırdı.

Alevlerin yükseldiği akülü araba, yangının başka yere sıçramaması için balkona çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler balkondaki akülü arabaya müdahale etti.

Yangın sonrası evde bulunan anne ve küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, evin bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.