Ukrayna'dan 25 İHA ile Rusya'ya saldırı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece Rusya topraklarına 25 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna'dan 25 İHA ile Rusya'ya saldırı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik 25 uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı girişimi durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı koyduğu belirtilen açıklamada, Moskova bölgesinde 2, Leningrad bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 7, Kursk bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 1, Tula bölgesinde 1 ve Oryol bölgesinde 2 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri: Kuzey Avrupa, NATO ile çatışmada meşru hedef olacakRusya Dışişleri: Kuzey Avrupa, NATO ile çatışmada meşru hedef olacakDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Rusya - Ukrayna savaşı
Kızılcık Şerbeti dizisine apar topar veda etti! ATV dizisiyle anlaşma sağladı Kızılcık Şerbeti dizisine apar topar veda etti! ATV dizisiyle anlaşma sağladı
Kızıl Goncalar sezon finali ne zaman? NOW TV'nin yeni dizisinden üzücü haber Kızıl Goncalar sezon finali ne zaman? NOW TV'nin yeni dizisinden üzücü haber
Haiti'deki kaos istifa getirdi: Başbakan Henry görevi bırakıyor Haiti'deki kaos istifa getirdi: Başbakan Henry görevi bırakıyor
İstanbul'da paylaşım yapmıştı: İnsan kaçakçılığı ile suçlanan Andrew Tate Romanya'da yakalandı İstanbul'da paylaşım yapmıştı: İnsan kaçakçılığı ile suçlanan Andrew Tate Romanya'da yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü! AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!
Seçimden sonra bekleniyordu: 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü' 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü'
Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı