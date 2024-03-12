Kaçak Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırlandı

Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya sebebiyet veren oğlu için Adalet Bakanlığınca iade talepnamesi hazırlandı.

Kaçak Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırlandı

Adalet Bakanlığı, Kemerburgaz yolunda ölümlü bir kazaya sebep olan ardından ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca anne ve oğul için kırmızı bülten talep edileceğini belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan yazar Eylem Tok'un oğlu, annesiyle birlikte kaçtı.

Korkunç olayda evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Eylem Tok'un oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıklarını belirtmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır'dan sonra ABD'ye kaçan ana-oğul hakkında, kırmızı bülten talep edildiğini aktarmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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