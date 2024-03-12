İzmir'de TIR ESHOT'a çarptı: 1 ölü 4 yaralı

İzmir'de ESHOT otobüsüne TIR çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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İzmir Gaziemir’de, içerisinde yolcu bulunan belediye otobüsünün şerit ihlali yaptığı ileri sürülen TIR'la çarpışmamak için ormana direksiyon kırdı. TIR'ın, otobüsün körük kısmına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında Gaziemir Sarnıç Orman Yolu Mevkii’nde meydana geldi. Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı (ESHOT) 34 DA 5430 plakalı belediye otobüsünün sürücüsü H.D. karşı yönden şerit ihlali yaparak geldiği ileri sürülen E.Ç. idaresindeki 34 GF 1118 plakalı TIR'a çarpmamak için ormanlık alana direksiyon kırdı. Bu esnada TIR, otobüsün körük kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar otobüs içerisinde sağa sola savrulurken, ihbar üzerine adrese polis, 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de TIR ESHOT'a çarptı: 1 ölü 4 yaralı - Resim : 1

1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı durumda bulunan TIR sürücüsü E.Ç. ile 3 yolcu, adrese gelen sağlık ekiplerine ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık çalışanlarınca yapılan incelemelerde ise yolculardan 43 yaşındaki Erhan Kaya’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de TIR ESHOT'a çarptı: 1 ölü 4 yaralı - Resim : 2

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada kazayla ilgili yapılan açıklamada, “Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu Mevkii’nde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen tıra çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen tır, otobüsün körük kısmından çarpmıştır. Kazada bir yolcu hayatını kaybetmiştir. Yaralanan üç yolcu ise tedavi altındadır. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yaşamını yitiren yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, acı haberi duyarak olay yerine gelen cenaze yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik kazası
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