Karabulut ailesinin ilk avukatı açıkladı: Cem Garipoğlu, cinayeti önceden tasarlamış!
Münevver Karabulut ailesinin ilk avukatı Faruk Zorba tv100'den Devrim Tosunoğlu'na cinayetin bilinmeyen detaylarını paylaştı.
Türkiye'nin konuştuğu Münevver Karabulut cinayetinin ardından tam 14 yıl geçti. Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Karabulut davasında kafalardaki kimi soru işaretlerine yanıt olacak açıklamalar ise yıllar sonra Münevver Karabulut ailesinin ilk avukatından geldi.
Avukat Faruk Zorba ilk kez cinayetin detaylarına ilişkin bilinmeyenleri anlattı. tv100'den Devrim Tosunoğlu'nun haberinin ilk bölümünde Zorba cinayetten 1 ay sonra olay yerinde silindiği düşünülen kamera kayıtlarına ulaştığını ifade etmişti ve önemli detaylar paylaşmıştı.
Zorba, Münevver Karabulut'un 'mayasız ayini'ne kurban gittiğine yönelik iddialardan, işlenen cinayetin planlı olup olmadığına ve Cem Garipoğlu'nun neden anneannesi ve dedesinin evinin önünü seçtiğine kadar birçok iddiaya da yanıt verdi.
"MÜNEVVER EVE GİTMEK İSTEMİYOR"
Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut'un cinayetten birkaç gün önce yazışmalarının bulunduğunu ve Münevver'in çekinerek aslında eve gitmek istemediğini söyleyen Zorba,"27 Şubat'ta Cem ile Münevver'in messenger yazışmaları var. Münevver bekçinin kendisini eve girerken görmesini istemiyor. Seni arka kapıdan alacağım diyor Cem.