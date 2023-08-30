Karabulut ailesinin ilk avukatı açıkladı: Cem Garipoğlu, cinayeti önceden tasarlamış!

"MÜNEVVER EVE GİTMEK İSTEMİYOR"

Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut'un cinayetten birkaç gün önce yazışmalarının bulunduğunu ve Münevver'in çekinerek aslında eve gitmek istemediğini söyleyen Zorba,"27 Şubat'ta Cem ile Münevver'in messenger yazışmaları var. Münevver bekçinin kendisini eve girerken görmesini istemiyor. Seni arka kapıdan alacağım diyor Cem.