Ailenin ilk avukatı anlattı: Münevver Karabulut cinayetinde bilinmeyen detaylar ortaya çıktı

2009 yılında yaşanan Münevver Karabulut cinayeti, aradan geçen 14 yıl sonra Garipoğlu'nun ailesinin evde cinayetinin işlendiği kanepede poz verip sosyal medyada paylaşmasıyla ve beraberinde kimi dikkat çeken paylaşımlarla bir kez daha gündeme geldi.