Ailenin ilk avukatı anlattı: Münevver Karabulut cinayetinde bilinmeyen detaylar ortaya çıktı
3 Mart 2009 tarihinde vahşi bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut cinayetinin 14 yıl sonra yeniden gündeme gelmesiyle, bilinmeyen detaylar da ortaya çıktı. Karabulut ailesinin ilk avukatı, duyulmamış detayları paylaştı.
2009 yılında yaşanan Münevver Karabulut cinayeti, aradan geçen 14 yıl sonra Garipoğlu'nun ailesinin evde cinayetinin işlendiği kanepede poz verip sosyal medyada paylaşmasıyla ve beraberinde kimi dikkat çeken paylaşımlarla bir kez daha gündeme geldi.
Türkiye'nin aylarca konuştuğu korkunç cinayete ilişkin gün yüzüne çıkmamış detayları Karabulut ailesinin ilk avukatı Faruk Zorba, yıllar sonra tv100'den Devrim Tosunoğlu'na anlattı.
3 bölümden oluşan röportaj dizisinin ilk bölümünde Faruk Zorba, cinayetin işlenmesinin ardından silindiği ifade edilen kamera kayıtlarına 1 ay sonra nasıl ulaştığını paylaştı.
"30 GÜN SONRA SİLİNMİŞ OLMASI GEREKEN KAMERA KAYITLARINA ULAŞTIM"
Avukat Zorba, üzerinden 30 gün geçtiği için silindiğini düşündüğü kamera kayıtları görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyerek, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: