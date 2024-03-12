Ankara'da 52 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan kişi yakalandı.

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Ankara'da 52 şüpheli gözaltına alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timince (JASAT), bilişim sistemleri üzerinden banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp 52 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen Y.G.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Y.G.S. hakkında 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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