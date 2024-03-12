'Yanımda durmuyor' diyerek serzenişte bulunmuştu: Tunç Soyer ve CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ilk kez yan yana görüntülendi

CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği Cemil Tugay ile mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aday belirleme sürecinin ardından ilk kez yan yana görüntülendi. İzmir adayı Tugay, Soyer'e 'yanında durmadığı' için serzenişte bulunmuştu.

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'Yanımda durmuyor' diyerek serzenişte bulunmuştu: Tunç Soyer ve CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ilk kez yan yana görüntülendi

GERÇEK GÜNDEM – CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçen gün yaptığı bir konuşmada, yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer’in kendisinin yanında durmak yerine İstanbul’da İmamoğlu ile seçim çalışması yürütmesine serzenişte bulundu.

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Tugay’ın bu serzenişinin ardından ikili ilk kez yan yana görüntülendi.

'Yanımda durmuyor' diyerek serzenişte bulunmuştu: Tunç Soyer ve CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ilk kez yan yana görüntülendi - Resim : 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İZTO'daki İzmir İş Dünyası Buluşması'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da katıldı. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeleri Murat Bakan ve Deniz Yücel ile İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanında İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Mahir Polat, Yüksel Taşkın, Rıfat Nalbantoğlu ve Tuncay Özkan, CHP ilçe belediye başkan adaylarının ve İZTO Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Soyer ve Tugay yan yana oturarak basın mensuplarına birlikte ilk kareyi verdiler.

'Yanımda durmuyor' diyerek serzenişte bulunmuştu: Tunç Soyer ve CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ilk kez yan yana görüntülendi - Resim : 2

Toplantıda İzmir Borsa Başkanı Işınsu Kestelli, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve IZTO Başkanı Mahmut Özgener'den sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir konuşma yaptı.

'Yanımda durmuyor' diyerek serzenişte bulunmuştu: Tunç Soyer ve CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay ilk kez yan yana görüntülendi - Resim : 3

TUNÇ SOYER: YANINDA DURMAK ONA ZARAR VERİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mirgün Cabas’a verdiği demeçte, "Siz İzmir'deki kampanyaya dahil oluyor musunuz? Cemil Bey'in kampanyasında size ihtiyaç var mı? Destek veriyor musunuz?" sorusuna yanıt vermiş ve bir de anket göndermesi yapmıştı.

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Soyer, "Anketlerde başarısız çıkmış olmam nedeniyle aday gösterilmediğim söylendiği için, 'Sütte leke var onda leke yok' denilen bir adayın yanında durmak ona zarar verir. Yani sonuçta eğer ben başarısızsam, varlığım başarı için yola çıkmış bir adaya zarar verir. Bu işin bir tarafı. Ama buna rağmen bir Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak ve görevi bırakacak bir başkan olarak başkan adayını davet edip kendisine tüm genel sekreter yardımcılarımız ve kurumlarımızın genel müdürlerini karşısına dizip bir brifing vermek istedik. Ne yazık ki onun takvimi uymadı” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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