Adalet Bakanı açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ile ilgili 2 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok ile ilgili dün akşam 2 gözaltı gerçekleştiğini duyurdu.

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Adalet Bakanı açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ile ilgili 2 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Tunç, kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok için ABD'ye yapılan iade talebine yönelik sorulara da yanıt verdi.

Tunç, "ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık" dedi ve dün iki gözaltının gerçekleştirildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan yazar Eylem Tok'un oğlu, annesiyle birlikte kaçmıştı.

Evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybetmişti, 4 kişi de yaralanmıştı. Eylem Tok'un oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edilmişti.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıklarını belirtmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır'dan sonra ABD'ye kaçan ana-oğul hakkında, kırmızı bülten talep edildiğini aktarmıştı.

Adalet Bakanlığı, Kemerburgaz yolunda ölümlü bir kazaya sebep olan ardından ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını duyurmuştu.

Kaçak Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırlandıKaçak Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırlandıGüncel
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Trafik kazası Yılmaz Tunç ABD
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