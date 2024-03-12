İmamoğlu'ndan 'para sayma' görüntülerine ilk açıklama: Bunlar kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi açılışına katıldı.

Ekrem İmamoğlu, açılış öncesi çıktığı kürsüde açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul üzerinden AKP'yi ve Murat Kurum'u eleştirdi.

İmamoğlu, "Ben bir şey yapacaksam çıkar yaparım derim. Kanal İstanbul kelimesini ağızlarına alamıyorlar. Birazcık dürüstlük, birazcık mertlik varsa açıkla. Çık o zaman imza ver, de ki milletin huzurunda ‘Ben buna gidiyorum ve dava açıyorum’" dedi.

Açıklamalarının tamamı şöyle:

"Kanal İstanbul denen o büyük ihanet projesine karşı ilk günden bu yana kararlılıkla sergilediğimiz tavır ve o güçlü duruşu asla bırakmayacağız. O ihaneti İstanbul’a yaptırtmayacağız, yapamayacaklar.

'ASLA İNANMAYIN'

İstanbul’da tek bir yeşil alanı bile, tek bir kamusal alanı bile imar değişikliği için Meclis’e götürmedik. Tek bir vatandaşa ait yerde imar rantı yakalamak adına İBB Meclisi’ni meşgul etmedik ama son 5 yılda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul’a dair gündemi bu oldu. 21 öncesine dönerse İstanbul’da rant uğruna çevre katliamları yeniden başlar. Hem de eskisinden daha da acımasızca. İstanbul 2019 öncesine dönerse, bu şehrin başına her şeyden daha önemlisi Kanal İstanbul gibi tarihin ve bu coğrafyanın en büyük belası açılır. Çok net. 31 Mart seçiminin anlamı budur. Her ne kadar onlar başlarına bela olacak diye ağızlarına kelimesini bile alamadıkları Kanal İstanbul meselesinde onların siz samimiyetsizliğini biliyorsunuz. Asla inanmayın asla.

'BU SEÇİM MİLLETİN ÖZGÜRLEŞTİĞİ SEÇİM OLMAYA DEVAM EDECEĞİ SEÇİMDİR'

Ben bir şey yapacaksam çıkar yaparım derim. Kanal İstanbul kelimesini ağızlarına alamıyorlar. Birazcık dürüstlük, birazcık mertlik varsa açıkla. Çık o zaman imza ver, de ki milletin huzurunda ‘Ben buna gidiyorum ve dava açıyorum’ Yapamaz. Tek kişi var baktığı, iki dudağının arasından ne çıktığının onun için hayati bir mesele olduğu tek kişi var. Oraya bakar, ona göre hareket eder. Oraya bakar imza atar ya da atmaz. Biz de diyoruz ki kardeşim bu seçim milletin özgürleştiği seçim olmaya devam edeceği seçimdir. İstanbul 2019 öncesine dönmeyecek."

'ZANNEDİYORLAR Kİ, EKREM YILACAK...'

İmamoğlu ayrıca, sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlatılan soruşturma hakkında şunları söyledi:

"Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabii birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki, Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz..."

Kaynak: Gerçek Gündem