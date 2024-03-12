CHP'li Şenol'dan Kurum'a: KYK bursuyla çocuklar bırakın iftarı, sadece 14 gün sahur yapabiliyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Umut Şenol, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un öğrenci evinde katıldığı sahurun maliyetini hesapladı.

Öğrenci evine pideyle gelen Kurum, öğrenciler için menemen pişirdi. Yer sofrasında öğrencilerle birlikte sahur yapan Kurum'a AKP'li İBB Meclis Başkan Vekili Zeynel Okul da eşlik etti.

Şenol, iftarın fotoğrafını paylaşarak Kurum ve Okul'a seslendi. Şenol, "Sayın Başkan Adayı, sayın başkan @ZeynelOkul basit bir hesap yaptım 18 kişilik Sahur maliyeti 2.585 TL, kişi başı 144 TL, bir KYK bursu 2000 TL, bırakın iftarı çocuklar bu bursla 14 gün sahur yapabiliyorlar. Karnınız sahurda doymuştur ama vicdanınız varsa sabaha kadar uyuyamazsınız. Hayırlı ramazanlar dilerim, Allah kabul etsin!" dedi.