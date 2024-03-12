Samsun'da imam camide intihar etti

Samsun’un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi’ndeki Göksun Camii’nde görev yapan imam intihar etti.

Samsun'da imam camide intihar etti

Samsun’un bir imam görev yaptığı camide intihar etti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi’ndeki Göksun Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide görevli imam Hasan Ocak (45), intihar etti.

İkindi namazına gelen cemaat imamın kendini astığını fark edilip polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Hasan Ocak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ocak’ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor.. Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor..
Uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı Uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
Mansur Yavaş: Cengiz Topel Yıldırım, Mamak Belediye Başkanlığı’nı istedi Mansur Yavaş: Cengiz Topel Yıldırım, Mamak Belediye Başkanlığı’nı istedi
Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak! Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! Kritik viraj öncesi İYİ Parti-CHP yarışı!
Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü! AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!