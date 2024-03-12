Uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

Muğla merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Şubesi ekiplerince, Marmaris'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Marmaris ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 133 fişek, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzeme ve aparatlar, 500 gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

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