Altındağ Belediyesi işçilerinden belediyeye süre

Geriye dönük zamları ödenmeyen Altındağ Belediyesi işçileri, Hizmet-İş sendikası önünde toplandı, haklarını istedi.

Altındağ Belediyesi işçilerinden belediyeye süre

Ankara'da Altındağ Belediyesi emekçilerinin kazanılmış haklarını alamamaları üzerine geçtiğimiz ay iş bırakmışlardı.

İşçi temsilcilerini görüşmeye çağıran Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikası, işçilerin alacaklarının çok altında bir miktarı gerilimi yatıştırmak için ödedi. Geriye dönük zamların ödenmesine ilişkin mahkeme kararının uygulanmadığını belirten işçiler, söz konusu miktarın SGK'ya ödendi olarak gösterildiğini ancak kendilerine verilmediğini aktardı.

Aradan geçen sürede alacakların tümünün ödenmemesi ve ücretlere istenilen oranda zammın yapılmaması nedeniyle Altındağ Belediyesi işçileri sendikanın genel merkezi önünde toplandı.

"İŞÇİLER HAKKINI ALANA KADAR BURADAYIZ"

Sendika yönetiminin işçi temsilcileriyle yaptığı görüşmeden uzlaşı çıkmadı. Altındağ Belediyesi işçileri haklarının yarın saat 16.00'ya kadar ödenmemesi durumunda belediye binası önünde toplanacaklarını bildirdi. Sendika da belirtilen saate kadar ücretlerin ödenmemesi durumumda işçileri destekleme sözü verdi.

Belediye işçilerini ziyaret eden Türkiye Komünist Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Hasan Çağdaş, “İşçilerin ücretini ödemeyen belediye, işçilerin emeğini seçim çalışmalarına seferber ediyor, seçim çalışmalarında işçileri parti üyesi gibi çalıştırıyor. Bu zübüklüğe izin vermeyeceğiz. İşçiler hakkını alana kadar buradayız” dedi.

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