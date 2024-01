CHP emeklilere verilen yüzde 49.25 zammı TBMM'de protesto etti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; çalışma yaşamıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2024 yılının ilk altı ayı için yüzde 49,25 zam yapılmasını da içeren 12 maddelik kanun teklifi görüşmeleri sırasında kanun teklifini CHP Grubuyla birlikte protesto etti.

Başarır'ın konuşmasının sonunda kürsüye gelen CHP Grubu, Meclis'te görüşülen kanun teklifini alkışlarla protesto etti.

Başarır'ın Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma şöyle:

"BİR ADAMA VERMİŞ OLDUĞUNUZ USULSÜZ KREDİ 55 MİLYAR, 4,1 MİLYON EMEKLİYE VERMİŞ OLDUĞUNUZ ZAMMIN MALİYETİ DEVLETE 45 MİLYAR"

"Ocak ayının başından bugüne kadar emekliye, memura, işçiye yapılacak zammı konuşuyoruz ve şunu söyleyeyim ki taksit taksit, ıstırap çektire çektire emekliye, işçiye zam yaptınız. TÜİK, 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıkladı; tamamen sahte, gerçekleri ortaya koymayan bir rakamı sarayın talimatıyla açıklamak zorunda kaldı ve ilk zam 37,57 yapıldı ve 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşını 10 bin lira yaptınız. Daha sonra, beyefendi vicdana geldi '42 yapıyorum' dedi. Daha sonra, yüzde 49'a çıktı büyük bir lütuf gibi ve ilk zamda, yüzde 42'ye çıktığı zaman Cumhurbaşkanı dedi ki: 'Bunun bize maliyeti 45 milyar.' Demirören grubunun Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan çekip beş yıldır ödemediği kredinin devlete, halka maliyeti 55 milyar. Bir adama vermiş olduğunuz usulsüz kredi 55 milyar, 4,1 milyon emekliye vermiş olduğunuz zammın maliyeti devlete 45 milyar; utanç verici bir tablo bu. Kimin parasını veriyorsunuz?

"BEYEFENDİNİN LÜTUF OLARAK VERMİŞ OLDUĞU BU ZAM ERİDİ ÇÜNKÜ GÜNDEN GÜNE HER ŞEYE ZAM GELİYOR"

En büyük çekincemiz neydi bu yasayla ilgili? En düşük emekli maaşını en azından asgari ücret seviyesine getirin. İktidara geldiğinizde 2002’de emeklinin bir aylık maaşı 1,5 asgari ücrete denk geliyordu. Şimdi, hemen hemen yarısı. Açıklayabilir misiniz bunu? Her şeyi geçiyorum, şu yirmi beş günlük sürede beyefendi taksit taksit lütuf olarak cebinden sadaka gibi bu zammı verdi ya. Bu yirmi beş günde sebzeye yüzde 28, kuzu etine yüzde 14, yumurtaya yüzde 10, una yüzde 5, otoyollara yüzde 76 zam gelmiş. Zaten beyefendinin lütuf olarak vermiş olduğu bu zam eridi çünkü günden güne her şeye zam geliyor. Bugün 'sahibinden.com' kira artışlarını aralık-ocak açıkladı; yüzde 100 ve Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar emekli ilk kez maaşının yarısıyla ancak on gün, on beş gün oturabiliyor. Bir aylık maaşıyla bir kirayı veremeyecek durumda. Beyefendi lütuf veriyor.

"SİZİ PROTESTO EDİYORUZ MİLYONLARCA EMEKLİ ADINA"

Parlamentonun birinci görevi emeklinin, işçinin ve memurun hakkını savunmaktır. Eğer ki siz 10 bin lira maaşla bu ülkede emeklinin geçinebileceğini söylüyorsanız ben hiçbir şey söylemiyorum. Ben 10 bin lira maaşla geçinmek zorunda kalan milyonlarca emekli için grubumu buraya çağırıyorum ve protesto ediyoruz, haksız buluyoruz, hukuksuz buluyoruz, adaletsiz buluyoruz ve 'Vicdan' diyoruz 'Vicdan. Bir ülkenin gelişmişliği sarayıyla değil, uçaklarıyla değil, beyefendinin konvoyuyla değil, emeklisinin, işçisinin, memurunun aldığı zamla ölçülür diyorum. Ve sizi protesto ediyoruz milyonlarca emekli adına."