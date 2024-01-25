Memleket Partisi'nin üç büyük kentte çıkaracağı adayların isimleri sızdı

Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında Memleket Partisi'nin İzmir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

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Memleket Partisi'nin üç büyük kentte çıkaracağı adayların isimleri sızdı

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala siyasi partilerin hazırlıkları hız kazandı.

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MEMLEKET PARTİSİ'NİN ADAYLARI SIZDI

Seçimlerde ne yapacağı merakla beklenen partilerden biri de Memleket Partisi.

TV100 Yazarı Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında Memleket Partisi'nin İzmir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Kafalarında İstanbul, İzmir, Ankara adaylarını belirlemişler ama senin de ifade ettiğin üzere yarın açıklamayacaklar eğer görüşmeler yarından sonra tam anlamıyla koparsa İstanbul’da Mehmet Sevigen, Ankara’da Kayhan Yüreyir ve İzmir’de de başka bir isimle yollarına devam etmeyi düşünüyorlar."

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2024 Yerel Seçimleri Memleket Partisi
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