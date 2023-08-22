Diyarbakır'da çiftçiler 13 gündür elektriksiz: Evlerini terk ettiler

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Düzova köylülerini ziyaret etti.

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Diyarbakır'da çiftçiler 13 gündür elektriksiz: Evlerini terk ettiler

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Düzova köyünde 13 gündür DEDAŞ’ın “kaçak kullanım” gerekçesiyle elektriği kesilen yurttaşların sorunlarını dinledi.

Tanrıkulu, şunları söyledi:

“Çınar’ın Düzova köyündeyim. 13 gündür DEDAŞ, buranın elektriğini kaçak kullanım var diye kesmiş. Burada 140 hane var. Köyün elektriği tümden kesilmiş. 13 gündür elektrik ve su yok. DEDAŞ’ın hem bu köye hem bu bölgeye yaptığı zulmü hiç kimse yapmıyor. Kaymakamlığa, valiliği her yere gidildi ama bir çözüm bulunmadı. Bu köyde 6 bin dönüme yakın pamuk ve mısır maalesef yandı, çürümeye terk edildi. İnsanlar evlerinde susuz ve elektriksiz. Birçok köylü de evini terk etmiş, Diyarbakır’daki yakınlarına sığınmış durumda.”

Bir çiftçi, “90 dönüm mısır ektim. DEDAŞ 13 gündür elektriğimizi kesti. Mısırımızın hali işte budur. Komple kurudu, gitti. Tohumumuz, gübremiz, mazotumuz, işçiliğimiz komple heba oldu gitti. Allah bu zulmü kabul etmesin” dedi.

Kaynak: ANKA

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