CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu çok hırslandı, yeni belediyeler almak için ciddi bir adanmışlığı var

Yerel seçimlere 7 aylık bir süre kalmışken kulisler de hareketlendi. CHP kurmaylarına göre Kılıçdaroğlu yerel seçimler için hırsla hazırlanıyor.

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CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu çok hırslandı, yeni belediyeler almak için ciddi bir adanmışlığı var

CHP’de seçimlere yönelik hazırlıkların yanı sıra kurultay için çalışmalar sürüyor. CHP kurmaylarına göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler için "çok hırslandı."

Duvar'dan Serkan Alan'ın edindiği bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına ekonomik tablonun görünür kılınması için daha fazla sahada olunması talimatı verdi.

CHP’li kurmaylara göre parti yerel seçimlere kilitlenmiş durumda. Seçimin kaybedilmesinin ardından açığa çıkan travmanın sönümlendiğini belirten kurmaylara göre bu dönem 2018 yılını andırıyor.

Türkiye’de 2018 yılında büyük bir sistem değişikliği yaşandığını, 2019 yılında muhalefetin büyük bir başarı elde ettiğini, aynı durumun tekrarlanabileceğini işaret eden bir CHP’li isim, “Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı. Bizde olmayan belediyelerin de alınması için çok ciddi bir adanmışlığı var. Kurultay sürecinin ardından bunun daha da anlaşılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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