İYİ Partili Türkkan: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyin diyen CHP'li vekiller vardı'

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, programda meral edilenleri yanıtladı.

Türkkan, yaptığı açıklamalarda "Meral Hanım o masadan kalkmasaydı çok daha ağır sonuçla karşı karşıya kalırdık. Eğer Akşener, Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nu bu işin içine koymasaydı, çok ciddi bir farkla kaybederdik, ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı." dedi. Yerel seçimle ilgili Türkkan "Türkiye’yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur." diye konuştu.

Lütfü Türkkan’ın açıklamalarından satır başları:

“İTTİFAKIN MİLLİYETÇİ KALKANI OLAN İYİ PARTİ’NİN BİR ÖZELLİĞİ KALMADI”

2022 yılında 6’lı masa bir seçim ittifakına evrilince durum değişti. Ondan sonra gelişmeler git gide sıkıntılı bir hal aldı. Cumhuriyetle, Atatürk’le problemi olmayan partiler CHP ve İYİ Parti ama Atatürkçü söylemlere karşı post Kemalist söylemlerde bulunan, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmalara açık olduğunu söyleyen birileri gelince, o ittifakın milliyetçi kalkanı olan İYİ Parti’nin bir özelliği kalmadı

“YAVAŞ VEYA İMAMOĞLU’NUN KAZANACAĞINA İNANIYORDUK”

Mansur veya Ekrem Bey’in kazanacağına inanıyorduk. Evet, anketler de onu söylüyordu, biz de söylüyorduk. O dönemdeki bütün anketlerin tamamında hem Mansur Bey hem Ekrem Bey öne çıkıyordu. Bunu 6’lı masaya kabul ettiremedik. Kemal Bey’in adaylığı konusunda ittifak yapmış diğer partiler de olunca, bu masadan başka aday çıkmadı.

“MERAL HANIM’IN YAPTIĞI FEDAKARLIĞI KEŞKE DİĞER LİDERLER DE YAPSAYDI”

Meral Hanım ‘Aday değilim’ diyerek çok büyük bir fedakarlık gösterdi. CHP’li birini aday göstermek bu adaya duyulan saygıyla ilgilidir. Meral Hanım’ın yaptığı fedakarlığı keşke diğer liderler de yapsaydı.

“MERAK EDİYORUM NE KADAR OY ALIYORLAR”

Bugün DEVA ve Gelecek partisi İnşallah yerel seçimlere tek başına girecek, merak ediyorum ne kadar oy alıyorlar. Belki de benim yanıldığım bir sistem var bu işin içerisinde.

"KEMAL BEY’İN ADAYLIĞININ ÖNÜNE GEÇİN" DİYEN CHP MİLLETVEKİLLERİ VARDI

Biz bir partiyiz, bu parti görüşünü beyan eder. Dua edin Meral Hanım masadan kalktı. Meral Hanım o masadan kalkmasaydı çok daha ağır sonuçla karşı karşıya kalırdık. Eğer Akşener, Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nu bu işin içine koymasaydı, çok ciddi bir farkla kaybederdik, ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı.

“İYİ PARTİ’NİN İTTİFAKA GEREK KALMAKSIZIN TEK BAŞINA SEÇİME GİRMESİNİNİN DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti’nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye’yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti. Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum.

"TÜRKİYE’Yİ KAYBETTİN, BELEDİYEYİ KAZANSAN NE OLUR, KAZANMASAN NE OLUR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetme endişesi var. Bana göre iyi çalışan oraları mutlaka kazanır, Türkiye’yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur.