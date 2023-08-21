'Kılıçdaroğlu çekip gitmelidir' demişti: CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MİLLET FATURAYI SANDIKTA SARAYIN ÖNÜNE KOYACAKTIR"

2024 Yerel Seçimleri'ne ilişkin konuşan Öztrak, "Seçimlerden bugüne kadar geçen 2,5 aylık süre, önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızın fragmanıdır. Milletimiz 7 ay sonra sandıkta, bunun faturasını sarayın önüne koyacaktır. “Zamma, zulme, yoksulluğa, Erdoğan’a yeter” diyecektir. Saray ilk günden beri bunun farkındadır. Tek çaresi muhalefetin 25,5 milyon oyunu dağıtmaktır. CHP’yi dağıtmaktır. Sarayın kibirlisi, Mart sonundaki seçimlerin, hak hukuk adalet tanımayan, bilimden uzak siyasetiyle millete ağır bedeller ödeten, keyfi yönetiminin önündeki son engel olduğunun farkındadır. Onun için 29 Mayıs sabahı ilk sözü, “İstanbul’u alacağız” olmuştur. Biz de hedefimize mahalli idare seçimlerinde tarihi bir zaferi koyuyoruz. Tüm büyük şehirleri almayı hedefliyoruz. Kadim şehrimiz Konya’yı da alacağız diyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A YANIT

Macaristan dönüşü uçaktan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinden istifa etmesini söyleyen ve CHP'li belediyeleri hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt veren Öztrak şöyle konuştu:

"Bizim Erdoğan'a tavsiyemiz, belediyelerimizi ziyaret etmesidir. Dedikodu üzerine konuşmasın. Erdoğan büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev dağılımını da unutmuş. Bizim kendisine tavsiyemiz büyükşehir belediyelerimizle uğraşmak yerine kendi Sarayı'nın çerini çöpünü süpürüversin. Bizim belediyelerimiz pandemide ve ekonomik krizde, son olarak da depremde hükümetin yapmadığı şekilde vatandaşların yanında dimdik durdu. Belediyelerimiz vatandaşlarımıza gerek hizmette gerek ulaşımda sosyal demokrat belediyeciliğin rahatlığını hükümetin tüm engellere rağmen hemşerilerine yaşatıyorlar.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a defalarca canlı yayın çağrısı yaptı. Bunu genel başkanımızın yüzüne söylesin cevabını alsın. 2019'daki seçim başarısızlığında neden istifa etmediğini açıklasın. Son seçimlerde partisinin oy oranındaki düşüşü millete anlatsın. Geçtiğimiz seçimlerde konuşacak son kişi Erdoğan'dır. Çünkü gösterdiği sahte videolarla seçimin ahlaki meşruluğunu bitirmiştir. Çekip gitmesi gereken Erdoğan'dır.