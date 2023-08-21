Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu: Ekonomide olumlu gelişmeler varmış!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına çıkan Erdoğan, "Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olduğundan kimse şüphe etmesin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ"

"Son kabine toplantımızdan bu yana her alanda Türkiye'yi hayalleriyle buluşturma mücadelemizi sürdürdük. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. Büyükelçiler Konferansı'nı düzenledik. Güncel ve bölgesel konulara ilişkin ufuk tasavvuru yaptık. Kendilerinden neler beklediğimizi diplomatlarımıza ifade ettik. Toplamda 260 temsilcilikle dünyada en geniş diploması ağına sahip 5 ülkeden biriyiz. Girişimci, insani ve Türkiye eksenli bakış açısını diplomamizde hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından bir ülkeden ibaret olmadığını sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla ve söylemlerimizle ifade ediyoruz.

Dün Victor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'a 1 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Bu sene 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmada kararlıyız.

ERDOĞAN'DAN BM'YE 'PİLE' TEPKİSİ: MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

Gerilim ve macera peşinde koşmadan dünya barışı derdindeyiz. Kimsenin toprağında, yer altı ve yer üstü zenginliği kaynağında gözümüz yok. Geçen Cuma günü BM Barış Gücü askerlerinin, KKTC topraklarındaki fiziki müdahalesi bizim kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir husustur. Uluslararası hukukla barışmayan bu tavırlar nedeniyle bölgede gerilim maalesef gerilimi tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. İsminin hakkını vererek adadaki tüm hakların sorunlarına çözüm sunmalıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum kesimin hak hukuk tanımaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz. 2015 yılında devreye aldığımız su temin projesiyle, yeni Ercan Havalimanı'nı bu kapsamda sayabiliriz. KKTC'de temsilcilik açmaya hazırlanan ülkeler var. AB'nin bu konuda yaptığı açıklamalar çok talihsiz. Sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz.

TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için samimi gayret gösteren tek ülke neredeyse Türkiye'dir. Önümüzdeki dönemde Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması ve barış umutlarının filizlenmesi için çaba harcayacağız. Çünkü biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

İKLİM KRİZİ

Bazı şehirlerimizde 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ölçülmesi meselenin vehametini ortaya koyması açısından önemlidir. Ülkemizin iklim değişikliğinin sorunu olarak ortaya konan insan müdahalesinde neredeyse hiçbir katkısı yoktur. Buna rağmen uluslararası tüm toplantılarda taraf oldu. Sıfır Atık'tan yenilenebilir enerji projelerine kadar pek çok uygulamayla daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz. Yenilenebilir kurulu güç açısında Avrupa 5'incisi dünya 12'ncisiyiz. Topraklarının önemli bir kısmı Akdeniz havzasında yer alan ülkemiz için 2100 yılına kadar yapılan projeksiyonlar ortalama sıcakların yükseleceğine, sıcak hava dalgalarının yaygınlaşacağına, yağışların düşeceğine, dengesiz yağışlar nedeniyle taşkınların çoğalacağına ve velhasıl bugüne kadar alışık olmadığımız pek çok sorunla karşı karşıya kalacağımıza işaret etmektedir.

EKONOMİ AÇIKLAMASI

Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olduğundan kimse şüphe etmesin. Bugün Türkiye’nin ekonomide tabiki sorunları vardır. Ancak hamdolsun bu konuda irademiz ve programımız bulunuyor. Son aylarda alınan tedbirler sonuç verdi. Enflasyondaki yükseliş geçicidir."