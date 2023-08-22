İsmi kulislerden sızmıştı: Fahrettin Koca "İstanbul'a aday mısınız?" sorusunu yanıtladı

İsmail Saymaz'ın dün verdiği kulis bilgisinde adı İBB Başkan adaylığı için geçtiği öne sürülen Fahrettin Koca, “Aday mısınız?” sorusuna yanıt verdi.

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İsmi kulislerden sızmıştı: Fahrettin Koca "İstanbul'a aday mısınız?" sorusunu yanıtladı

İsmi 2023’te yapılması planlanan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aday mısınız?” sorusuna yanıt verdi. Koca, “Ben bakanlığa, sağlığa, işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor” dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP’de İstanbul için ibrenin Fahrettin Koca’da olduğu kulisini paylaşmıştı. Saymaz, Koca’ya “İstanbul'a aday mısınız?” diye sordu. Koca, “Gerçekten ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor” yanıtını verdi. Koca nedenini de, “Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Başka bir gündemim yok” diyerek açıkladı.

“Sürekli böyle gündeme getiriliyor olmak, benim dışımda birtakım spekülasyonlar yapılıyor olması doğru bir şey değil” diyen Koca, “Sorumlu olduğum bir iş var. 85 milyona karşı yapmam gerekenler var. Bunlara odaklı olmak durumundayım” diye konuştu.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklif etmesi durumunda ne yapacağını da şöyle açıkladı:

“Bu benim gündemimde değil. Cumhurbaşkanımızın gündeminde ne kadar olduğu hiçbirimizin bildiği bir durum değil. Senaryolar veya spekülasyonlar üzerine yorum yapmanın doğru olduğu kanaatinde değilim.”

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