CHP Bölünüyor mu? 'Özgür Özel Talimatı Verdi, Yeni Parti Geliyor'

CHP'de 'mutlak butlan' krizi sürerken dikkat çekici bir kulis bilgisi gündeme geldi. Özgür Özel'in yeni parti için Ankara'daki bir milletvekilini görevlendirdiği iddia edildi.

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CHP Bölünüyor mu? 'Özgür Özel Talimatı Verdi, Yeni Parti Geliyor'
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'Mutlak butlan' kararıyla CHP'nin Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle başlayan gerilim sürüyor. Özgür Özel'in bugün yaptığı "Partinin seçime girememesi ihtimalini bir felaket senaryosu olarak düşündük. Böyle bir durumda ikinci bir partiyi hazır etmek gerekebilir" açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirirken, gazeteci Barış Yarkadaş'tan tv100 canlı yayınında bomba bir iddia geldi.

tv100 yayınında konuşan Yarkadaş, "Ne kadar inkar ederlerse etsinler yeni partinin çalışmalarına başladılar. İsmini vermeyeceğim ama Ankara'daki bir milletvekiline yeni partinin zemininin oluşturulması için talimat verildi" dedi.

HAZIR PARTİ FORMÜLÜ

Yarkadaş, kulislerde konuşulan planın sıfırdan bir parti kurmak yerine mevcut bir siyasi yapı üzerinden ilerlemek olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, 20 milletvekilinin bir araya gelerek grup oluşturması ve mevcut bir partinin yönetimini devralması seçeneği değerlendiriliyor. Böylece yeni bir parti kuruluş sürecine gerek kalmadan seçimlere katılma hakkı elde edilmesi amaçlanıyor.

Yarkadaş, bu hazırlığın CHP'den ayrılma kararı anlamına gelmediğini ancak olası senaryolara karşı bir siyasi zemin oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Yarkadaş, "Yarın Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yeniden kazanırsa ya da kurultay yapılmazsa, en azından gidip siyaset yapabilecekleri bir alan oluşturmak istiyorlar. Burası yedekte dursun düşüncesi var" ifadelerini kullandı.

'EKREM İMAMOĞLU'NUN KÜRSÜYE İHTİYACI VAR'

Yarkadaş, söz konusu hazırlığın arkasındaki temel motivasyonun Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapabileceği bir alan oluşturmak olduğunu da öne sürdü. Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bir kürsüye ihtiyacı var. Şu an Ekrem İmamoğlu'nun kürsüsü yok" diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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