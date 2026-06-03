Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert 'Koltuk' Salvosu: 'Elinden Pamuk Şekeri Alınmış Çocuk Hırçınlığı...'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katılarak hem küresel enerji jeopolitiğine yön verecek stratejik kararları açıkladı hem de iç siyasetteki sıcak gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

'ENERJİ BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR'

Konuşmasında, 28 Şubat'ta başlayan ve küresel piyasaları sarsan İran merkezli krize ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin en büyük petrol arz kesintisinin yaşandığını hatırlattı.

Küresel petrolün yüzde 25'inin, LNG'nin ise yüzde 20'sinin devre dışı kalmasıyla petrol varil fiyatlarının iki katına fırladığını belirten Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir: Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir" dedi.

Erdoğan, Türkiye ekonomisinin tüm küresel şoklara rağmen 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüyerek üst üste 23 çeyrektir büyüme ivmesini sürdürdüğünü ve bu durumun enerji talebini daha da artıracağını kaydetti.

10 YILDA 80 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada yer aldığını belirten Erdoğan, "Türkiye Ulusal Enerji Planı" kapsamında enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamayı hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda devasa hedefler açıklandı.

2025 yılı sonu itibarıyla 40 bin megavat olan rüzgar ve güneş kurulu gücü, 2035 yılında 120 bin megavata çıkarılacak. Bu tarihi vizyon için tam 80 milyar dolarlık devasa bir yatırım bütçesi ayrıldı.

Üretilen elektriğin sisteme entegrasyonu için yeni bir yeşil şebeke inşa edilecek ve aynı dönemde 5 bin megavatlık deniz üstü (offshore) rüzgar kapasitesi oluşturulacak.

Çevre hassasiyetini istismar eden marjinal gruplara ve yatırımları sabote etmek isteyenlere boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "13 yıl önce 3-5 ağacın yerinin değiştirilmesini bahane ederek sokakları ateşe veren gezici vandallara nasıl boyun eğmediysek, bugün de teslim olmayacağız. Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanacağız" dedi.

Bugün resmen hizmete alınan 78 ildeki 7 bin 110 adet elektrik santralinin toplam yatırım değerinin 5,6 milyar dolar olduğunu açıklayan Erdoğan, bu yatırımların Türkiye’yi 1,8 milyar dolarlık doğal gaz faturasından kurtardığının altını çizdi.

'GÜNDEMLERİNDE SADECE KOLTUK KAVGASI VAR'

Ana muhalefet partisinin (CHP) ise tamamen iç hesaplaşmalara gömüldüğünü söyleyen Erdoğan, "mutlak butlan" kararı ve Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan liderlik krizine sert sözlerle yüklendi. Siyaseti güvenli takip mesafesinden izlediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi 'gel' deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak.

'ELİNDEN PAMUK ŞEKERİ ALINMIŞ ÇOCUK MİSALİ...'

Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serinkanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız.

Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz, bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum."

Kaynak: Haber Merkezi