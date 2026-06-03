ABD'de Gözaltına Alınan Kilit İsim Umut Altaş Türkiye'ye mi İade Ediliyor? Adalet Bakanlığı'ndan Flaş Açıklama

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Türkiye'nin yıllardır kanayan yarası olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku davasında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun dosyayı raftan indirmesiyle başlayan süreç derinleşerek sürüyor.

5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Doku soruşturmasının en kritik firari şüphelisi Umut Altaş, yasa dışı yollarla kaçtığı Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) federal makamlarca yakalandı. NTV'de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü koordinasyon neticesinde Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Haber üzerine Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama geldi: "Umut Altaş’ın iadesiyle ilgili süreç Adalet Bakanlığı makamları tarafından yakından takip edilmekte; Amerikan Adalet Bakanlığı makamları nezdinde girişimler sürmektedir. Bir gelişme olması durumunda Bakanlık tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

'VALİNİN OĞLU CİNAYETİ BANA İTİRAF ETTİ' İDDİASI

Umut Altaş, dosyada tutuklu bulunan babası Celal Altaş’ın ifadelerine göre, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın arkadaştı. Dosyaya giren şok ifadelere göre Umut Altaş, Türkay Sonel’in bir gün yanında silahını çıkararak "Ben bu silahla birisini vurdum" dediğini ve cinayeti kendisine itiraf ettiğini ileri sürdü.

Altaş, daha önce bir gazeteciye verdiği röportajda ise Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Aktuluk Mahallesi'ndeki kör noktalara ya da Bayraktepe'deki çöplük alana gömülmüş olabileceğini iddia etmişti.

'ÖTECEM LAN HER ŞEYİ!'

Dosyaya giren 9 Ocak 2026 tarihli şok mesajlaşmalar, Altaş'ın ailesine şantaj yaparak para kopardığını ortaya koydu. 2022'de Meksika üzerinden ABD'ye kaçan Umut Altaş'ın, babasından "Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum. Para gelmezse savcı hanımı arar, beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" diyerek para istediği, babasının ise "Bize de bir şey bilmiyorum diyordun, şerefsiz. Gidip bu yazışmayı savcıya gösterip sana kırmızı bülten çıkartıyorum" diyerek rest çektiği belirlendi. Bu tartışma üzerine Umut Altaş’ın "Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yanıtını verdiği görüldü.

'KANITLAR ELİMDE'

NTV'den Ercan Topaç'ın aktardığı bilgilere göre, ABD'deki karakolda gözaltında tutulan Umut Altaş'ın ilk sözleri de dikkat çekti. Davayı çözecek bilgi ve belgelere sahip olduğunu öne süren Altaş, "Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili avucunuza bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek olan Umut Altaş'ın itirafları davanın tüm seyrini değiştirecek.

Kaynak: NTV