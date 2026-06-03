20 Yıllık Faili Meçhulde DNA Eşleşmesi: Kimsesizler Mezarlığındaki Kadının Gülcan Yazıcı Olduğu Ortaya Çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, 2006'dan beri faili meçhul kalan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun DNA testiyle kesinleştiğini açıkladı. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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20 Yıllık Faili Meçhulde DNA Eşleşmesi: Kimsesizler Mezarlığındaki Kadının Gülcan Yazıcı Olduğu Ortaya Çıktı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul bir cinayetin daha Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma ile tamamen aydınlatıldığını duyurdu.

YILLARDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, tam 1000 kişilik kayıp listesi ve bu kişilerin tüm ailevi bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi incelendi. Yapılan kapsamlı DNA eşleşmesi sonucunda, 2006 yılında kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğu kesin olarak belirlendi.

'HİÇBİR DOSYA KARANLIKTA KALMAYACAK'

Yaşanan bu hukuki gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin suçla mücadeledeki kararlılığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Savcılık, ulaşılan yeni deliller ışığında Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin doğrudan bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Adli süreç başlatılırken, Bakan Gürlek olayın aydınlatılmasında emeği geçen Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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