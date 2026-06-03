Kılıçdaroğlu-Özel Hattında Kurultay Teması: Dolaylı Görüşmenin Detayları Ortaya Çıktı

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CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yürütülen temaslara çevrildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un Kılıçdaroğlu ve Özel ile gerçekleştirdiği görüşmelerin perde arkasını gazeteci Barış Yarkadaş tv100 canlı yayınında anlattı.

Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre, Özgür Özel üç milletvekilinden Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek kurultayın bir an önce yapılması yönündeki talebini iletmelerini istedi. Görüşmelerin ardından üç milletvekilinin basına konuşmama kararı aldığı öğrenildi.

Yarkadaş, milletvekillerinin her iki tarafa da benzer mesajlar verdiğini belirterek, "Özgür Özel'e de Kemal Kılıçdaroğlu'na da çevrelerindeki isimlerin kullandığı sert söylemlerden vazgeçilmesi gerektiği iletiliyor. Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve il başkanları dahil herkesin tansiyonu düşürmesi gerektiği düşünülüyor" dedi.

'ÖZEL 45 GÜN ISRARINDAN VAZGEÇTİ'

Yarkadaş'ın verdiği en dikkat çekici bilgilerden biri ise kurultay takvimine ilişkin oldu. Özgür Özel'in daha önce dile getirdiği "45 gün içinde kurultaya gidilsin" talebinde değişikliğe gittiğini öne süren Yarkadaş, "Hukuken bunun mümkün olmadığı ortaya çıkınca Özgür Özel milletvekillerine kurultayın Eylül veya Ekim ayında yapılabileceğini söylemiş. Bu yeni bir gelişme. Çünkü daha önce 45 gün konusunda ısrar vardı" ifadelerini kullandı.

'TANSİYON HALA YÜKSEK'

Taraflar arasındaki temasların sürdüğünü belirten Yarkadaş, CHP'de tansiyonun halen çok yüksek olduğunu söyledi. Yarkadaş, "Milletvekilleri hem Kılıçdaroğlu'yla hem Özgür Özel'le görüşüyor. Her iki taraf da kendi yakınmalarını anlatıyor. Yapılan değerlendirme şu; bir soğutma dönemine ihtiyaç var. Herkes en üst perdeden konuşuyor ve hiçbir taraf çözüme yanaşmıyor. Bu nedenle bir yumuşama sürecinin gerekli olduğu düşünülüyor" dedi.

Üç milletvekilinin taraflar arasında bir diyalog kapısının aralandığı görüşünde olduğunu belirten Yarkadaş, bundan sonraki süreçte yeni bir heyet ya da farklı bir mekanizmanın devreye girebileceğini söyledi.

'YUMUŞAMA GÖRÜLDÜ'

Taraflar arasında ilk kez bir yumuşama işareti görüldüğünü ifade eden Yarkadaş, "Milletvekilleri taraflar arasında dolaylı da olsa bir müzakere sürecinin başladığını düşünüyor. Amaç uzlaşma zemini oluşturmak ve partiyi içinde bulunduğu girdaptan çıkarmak" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Yarkadaş'ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden milletvekillerini dinledi ancak kurultayın mevcut şartlarda yapılamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, kurultayın önünde hukuki engeller bulunduğunu ve delege yapısının da değiştiğini dile getirdiği belirtildi. Yarkadaş, "21 kurultay delegesi AK Parti'ye geçti, yaklaşık 45 delege tutuklu, 5 delege de istifa etti. Dolayısıyla mevcut delege yapısı değişmiş durumda" dedi.