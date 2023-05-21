CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan: İlk gün 19 bin 690 oy kullanıldı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için ABD'de ilk gün kullanılan oylar üzerine rakamları açıkladı. Özcan ilk turda ABD'de verilen 51 bin 640 geçerli oyun aşılacağını ifade etti.

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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan: İlk gün 19 bin 690 oy kullanıldı

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.Yurt dışında oy kullanma işlemleri 28 Mayıs öncesinde başladı.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için ilk gün kullanılan oylara ilişkin rakamları açıkladı.

Özcan, “İlk gün ABD’de katılım çok çok iyiydi. Dün 19 bin 690 oy kullanıldı. Oy kullanmak için 4 gün daha var. Hatırlarsanız ilk turda yaklaşık 51 bin 640 geçerli oy kullanılmıştı. Bu rakamı mutlaka aşacağız. Desteklerinizi bekliyorum” dedi.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dostlar, ilk gün ABD’de katılım çok çok iyiydi. Dün 19 bin 690 oy kullanıldı. Oy kullanmak için 4 gün daha var. Hatırlarsanız ilk turda yaklaşık 51 bin 640 geçerli oy kullanılmıştı. Bu rakamı mutlaka aşacağız. Desteklerinizi bekliyorum. 8 bin 368 New York, 1454 Boston, 1419 Miami, 2 bin 260 DC, 1716 Houston, 1844 Chicago, 2 bin 629 Los Angeles” açıklamasını yaptı. 

 
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