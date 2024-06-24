Cemil Tugay'dan TCDD'nin yüzde 350'lik zam kararına tepki: 'Burada iyi niyet yok'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TCDD'nin İZBAN hattı için ray kullanımına yüzde 350 zam yapmasına tepki gösterdi.

Cemil Tugay'dan TCDD'nin yüzde 350'lik zam kararına tepki: 'Burada iyi niyet yok'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TCDD'nin İZBAN hattı için ray kullanımına yüzde 350 zam yapmasına tepki gösterdi. Tugay, "Bir kamu kurumu sanki kendi ülkesinin belediyesi değil de başka ülkenin belediyesi gibi yüzde 350 ray kullanımına zam yaparak kullandırırsa bu hattı, burada iyi niyet yoktur" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Meclisi haziran ayı olağan toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu yönetiminde İzmir Ticaret Odası binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tugay, kente dair yaptığı açıklamaların yanı sır TCDD'nin İZBAN hattı için ray kullanımına yüzde 350 zam yapmasına tepki gösterdi.

'BURADA İYİ NİYET YOK'

Tugay, şunları kaydetti:

''İZBAN konusunu gündeme getirdim. Ben sorun çıkarıyormuşum gibi durumuna getirmeye çalışıyorlar, ben sorun çıkartmıyorum, İZBAN sorunlu zaten şu anda. Vahim bir ihmal durumu oluşuyor. Bu ihmallerin tamamından TCDD sorumlu. Aynı hattı sadece İZBAN trenleri değil aynı zamanda yük ve TCDD'nin diğer yolcu trenleri de kullanıyor. Protokolde şehir içi ulaşımı aksatmayacağı maddesi olmasına rağmen, istasyonların yoğun olduğu saatlerde yük trenleri geçiyor, İZBAN bekliyor. Ben bu şehrin belediye başkanıyım, insanlarımız bu sorunları yaşarken ben sorunların kaynağını anlatmak zorundayım. Ben her zaman dürüstlük, açıklık vaad etmiş bir insan olarak bunları söylemek zorundayım. Toplum bunu bilmek zorunda. Çünkü İZBAN İstasyonlarında insanlar beklerken 'niye gecikiyor' diye soruyor. Bunu birinin söylemesi lazım, yük treni geçiyor ondan bekliyorsunuz, sinyalizasyon sisteminden dolayı ya da rayların bakımı yapılmadığı için sorun çıktı ondan dolayı bekliyorsunuz. Üstüne üstelik belediye İzmir halkına ait bir kurumdur. Her kuruş da onlara aittir. Halka ait olan kurumda; hizmet alırken insanlar, başka bir kamu kurumu sanki kendi ülkesinin belediyesi değil de başka ülkenin belediyesi gibi yüzde 350 ray kullanımına zam yaparak kullandırırsa bu hattı burada iyi niyet yoktur. Bunları İzmir halkının bilmesi gerekiyor. Teklifim şu; bu ortaklık bu şekilde olacaksa ya tüm işletmeyi bize verin ya da tüm işletmeyi siz alın. Emin olun siz bireysel olarak ortak olsanız aynı bu teklifi yaparsınız. Kamu kurumu yönetirken kendi cebinizden para çıkmıyor ya bizim mülkümüz değil ya bazı insanlara harcaması kolay geliyor.

Kaynak: ANKA

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