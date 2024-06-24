CHP heyetinden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

CHP heyeti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan CHP'li Tanrıkulu, "Kayyım uygulamasına karşı çaba içindeyiz" diye konuştu.

CHP heyetinden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere kentte gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekilleri Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, Ahmet Baran Yazgan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun’u ziyaret etti. Eş Başkanlar, karşılamanın ardından CHP heyeti ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Eş Başkan Bucak, ziyaretleri nedeniyle CHP heyetine teşekkür ederek, Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında yaşanan yangın nedeniyle dayanışmanın önemini vurguladı.

TANRIKULU: KAYYIM UYGULAMASINA KARŞI ÇABA İÇİNDEYİZ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, Diyarbakır’ın seçilmiş başkanına dayanışma ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Tanrıkulu, “Yeniden bir kayyım uygulamasının olmaması lazım. Bu uygulama bu saatten sonra kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye’nin temel meselelerinden biri olan Kürt meselesini daha da çıkmaza sokmakta. Bu uygulamaya karşı çaba içindeyiz ve olacağız” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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