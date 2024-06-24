Ayşe Ateş isyan etti: Ne istediler senden? Yavrularımızdan ne istediler?

Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Sinan Ateş'in geçmişte katıldığı bir soru-cevap programının görüntüsünü alıntılayan Ayşe Ateş, "Öyle ağır ki bunları yazmak, öyle yakıyor ki içimi. Ne istediler senden, ne istediler bizden? Yavrularımızdan ne istediler?" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş'in alıntıladığı videoda, "Sinan Ateş nasıl bir babadır, kızları ile nasıl vakit geçirir?" sorusuna Sinan Ateş şu yanıtta bulunuyor:

"İyi bir baba olduğumu düşünüyorum. Kızlarımla beraber genelde kitap okuruz, satranç oynarız, at binemye gideriz, yüzeriz. Epey oyunlar oynarız, puzzle yapıyoruz birlikte, resim çiziyoruz. Sosyal bir baba olduğumu düşünüyorum"

BENİ ÖLDÜRENDE YOKTUR DİN İMAN



Kiralık katil Eray Özyağcı: Sinan Ateş isimli şahsı etkisiz hâle getirmek maksadıyla hızlı bir şekilde ateş etmem neticesinde şahıs hareketsiz kaldı. pic.twitter.com/MZZNW1ril9 — Sinan ATEŞ (@sinanates16) June 24, 2024

"NE İSTEDİLER BİZDEN? NE İSTEDİLER YAVRULARIMIZDAN?"

Ayşe Ateş'in paylaşıma yaptığı alıntıdaki duygu dolu cümleler şu şekilde:

Öyle ağır ki bunları yazmak, öyle yakıyor ki içimi. Ne istediler senden, ne istediler bizden? Yavrularımızdan ne istediler?

Öyle canlı ki hayalin sanki gözlerimizi kapatıp açsak kapıdan girecek gibisin. Seni asla unutmayacağız. Sen, solmasın diye her gün zihnimize resmini çizdiğimiz bir çiçek gibisin. Korkma. Dün sen, ben ve kızlarımız yatağını bilen bir ırmak gibiydik.

"ÖMRÜMÜZ KENDİ HALİNDE AKIP GİDİYORDU"

Ömrümüz kendi hâlinde akıp gidiyordu. Seni çekip aldılar, kopardılar hikâyemizden. Seninle tamamlanan yanlarımızı, seninle tamamlanacak yarınlarımızı çaldılar. Bugün kızlarımız ve ben nereye akacağını bilmeyen coşkun birer kaynak gibiyiz.

Senden sonra yaşamak mı? Sen yoksun ya, şimdi evimizde hiç kimsenin uğramadığı sahipsiz mezarlar gibiyiz.

"SENSİZ HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ KALMADI"

Sensiz hiçbir şeyin önemi, hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Ama rahat uyu sevgilim! Acımız, nefretimiz, öfkemiz öyle büyük ki hayallerini sahipsiz, davanı kimsesiz, hesabını hesapsız bırakmayacağız! Katlinde kimlerin eli varsa hepsini yargı önüne çıkarmak için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz.

Bizi yok sayamayacaklar, yıpratamayacaklar, yıldıramayacaklar! Bizim kimseye helal edecek hakkımız yok. Biliriz. Senin de yoktu."

Öyle ağır ki bunları yazmak, öyle yakıyor ki içimi. Ne istediler senden, ne istediler bizden? Yavrularımızdan ne istediler?



Öyle canlı ki hayalin sanki gözlerimizi kapatıp açsak kapıdan girecek gibisin. Seni asla unutmayacağız. Sen, solmasın diye her gün zihnimize resmini… https://t.co/w8YeHQSDVl — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) June 24, 2024

İLK DURUŞMA 1 TEMMUZ'DA

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.