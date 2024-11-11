Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'dan Demokrat Parti Kongresi Kararı

Enginyurt ve Uzun tarafından yapılan ortak açıklamada, "Anlaşılmaz bir “oldubitti” ile alınan bu kongre kararı ne partimize fayda getirecek ne de merkez sağ siyasete umut olabilecektir. Açıktır ki camiamızın uzun süredir hasretle beklediği derlenip toparlanma ihtiyacına ve arayışına denk düşmemektedir" denildi.

"APAR TOPAR KONGREYE GİDİLİYOR"

Enginyurt Uzun'un ortak açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere; 2025 Mart ayına kadar yasal süresi olmasına rağmen Demokrat Parti, 17 Kasım 2024 tarihinde “apar topar’ büyük kongreye götürülmektedir.

Anlaşılmaz bir “oldubitti” ile alınan bu kongre kararı ne partimize fayda getirecek ne de merkez sağ siyasete umut olabilecektir. Açıktır ki camiamızın uzun süredir hasretle beklediği derlenip toparlanma ihtiyacına ve arayışına denk düşmemektedir.

Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, bu sebeple de kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır.

Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti’nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır. Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir.

Sonuç itibariyle yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz.”

DEMOKRAT PARTİ 15.olağan KONGRESİYLE ilgili,İzmir Milletvekilimiz Sayın Salih Uzun'la ortak basın açıklamamız aşağıdaki gibidir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.@SalihUzunTDV pic.twitter.com/Xz8JzQ4LD6 — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 11, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem