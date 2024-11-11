Yerine Kayyım Atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Bir Soruşturma Daha
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı'nın inceleneceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
YENİ BİR SORUŞTURMA DAHA
Tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.
Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte 'belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı' incelenen soruşturmada, iki İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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