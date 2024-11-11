13 Gündür Engelleniyorlardı! CHP'li Milletvekilleri Esenyurt Belediyesi'nde

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyım atanması sonrası CHP'liler her gün Esenyurt Belediyesi önünde adalet nöbeti tutmaya başladı. Her nöbet öncesi polis engeliyle karşılaşan CHP'lilerin belediye binasına girmesine izin verilmiyordu.

CHP'liler bugün yine Esenyurt Belediyesi önündeydi. Adalet nöbetinin 13'üncü gününde yeni bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüştü.

Kurtulmuş ile görüşmesinden olumlu yanıt alan Başarır ve beraberindeki milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Yunus Emre, Esenyurt Belediye binasına girdi. Kurtulmuş'la görüşmenin ardından Ali Yerlikaya'nın talimatıyla polis belediye önündeki barikatı açtı.