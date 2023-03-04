Çarpıcı iddia: 'Meral Akşener'in planı hazır'

Altılı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Hande Fırat, Meral Akşener'in adaylığa hazırlandığını öne sürdü.

Çarpıcı iddia: 'Meral Akşener'in planı hazır'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması, Türk siyasetinde kartların yeniden dağıtıldığı bir sürece girilmesine neden oldu. Millet İttifakı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesini reddeden ve kendi istediği adaylardan biri de aday gösterilmeyen Akşener, "kişisel hırslar", "ölümü gösterip sıtmaya razı etmek" gibi cümlelerle hem masadan ayrılmış hem de masaya büyük bir yara vermişti. 

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Akşener, masadan ayrılmasının ardından CHP'li iki belediye başkanına partilerinden ayrılarak cumhurbaşkanı adayı olmaları çağrısında bulunmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reddettiği Akşener'in sıradaki hamlesi ise merak konusu olmuştu.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında, Akşener'in adaylık önerdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bunu kabul etmemesi durumunda Akşener’in planının hazır olduğunu dile getirdi.

Fırat, “Ben ilk günden beri aynı tezleri savunuyorum. Madem reddettiler o zaman bir kadın olarak ben adayım diyecek" iddiasında bulundu.

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