Altılı Masa'yı dağıtan toplantının perde arkası: 'Restleşme' toplantısı

Geçtiğimiz yıl şubat ayında kurulan Altılı Masa, "ortak aday" konusunda uzlaşamayınca dağıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtırken kullandığı ifadeler ve üslup tepki çekerken son toplantıda yaşananlar da ortaya çıktı.

Altılı Masa'yı dağıtan toplantının perde arkası: 'Restleşme' toplantısı

Muhalefetteki “ortak ilerleyişi çıkmaza sokan” bu sürecin, önceki gün yapılan “aday” gündemli 6’lı masa toplantısında “İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gergin diyalogla başladığı” öne sürülüyor.

Toplantıda İYİ Parti lideri Akşener, adaylık için CHP’li ABB Başkanı Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun adlarını gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, “Onlar benim belediye başkanlarım ve görevlerinin başındalar” karşılığını verdi.

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Cumhuriyet’in haberine göre, Akşener, “O zaman kazanamıyoruz” deyince Kılıçdaroğlu, “Bu böyle gitmez, bitmez” yanıtını verdi. Akşener’in, “O zaman ben kalkayım” yakınmasını, Kılıçdaroğlu, “Siz bilirsiniz” şeklinde yanıtladı.

Ortamın gerilmesi üzerine diğer liderler devreye girdi ve toplantıdaki genel hava sakinleşti. Ancak aday belirleme süreci İYİ Parti’nin masadan kalkmasıyla sonuçlandı.

İMZALADIĞI ORTAK BİLDİRİYİ PAYLAŞMADI

6’lı masanın liderleri aday gündemiyle yapılan toplantı sonrası sosyal medya hesaplarından ortak bildiriyi paylaştı. Masada görüş ayrılığı yaşadığı ileri sürülen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in metni paylaşmaması dikkat çekti. 

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