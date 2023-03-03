Akşener'in 'aday olun' çağrısında İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'in aday olun çağrısı sonrası sosyal medya hesaplarından ilk açıklamalarını yaptılar.

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Akşener'in 'aday olun' çağrısında İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olun çağrısında bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklamalar geldi. 

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İMAMOĞLU'NDAN İTTİFAK VURGUSU

İmamoğlu açıklamasında "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.

CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" dedi. 

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"MİLLET İTTİFAKI YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

Mansur Yavaş ise "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullandı. 

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