Ahmet Davutoğlu: 'Gelecek Partisi attığı her imzanın arkasındadır'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'in açıklamaları sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Ahmet Davutoğlu: 'Gelecek Partisi attığı her imzanın arkasındadır'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı.

"İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. 

"Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir. Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında hiçbir toplum kesiminin biz kaybettik hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır" diyen Davutoğlu'nun açıklaması şöyle: 

Ahmet Davutoğlu: 'Gelecek Partisi attığı her imzanın arkasındadır' - Resim : 1

Etiketler
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi
Son Güncelleme:
CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek
DEVA'dan Akşener'e yanıt: Nezaketi ve hakikati yansıtmayan itham edici açıklamalar doğru olmamıştır DEVA'dan Akşener'e yanıt: Nezaketi ve hakikati yansıtmayan itham edici açıklamalar doğru olmamıştır
Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!
ÇOK OKUNANLAR
LeMan'dan Akşener kapağı: Testere Meral LeMan'dan Akşener kapağı: Testere Meral
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası İYİ Partililerde istifa furyası: Sosyal medyadan paylaştılar Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası İYİ Partililerde istifa furyası: Sosyal medyadan paylaştılar
Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek