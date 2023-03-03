Ahmet Davutoğlu: 'Gelecek Partisi attığı her imzanın arkasındadır'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı.

"İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir. Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında hiçbir toplum kesiminin biz kaybettik hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır" diyen Davutoğlu'nun açıklaması şöyle: