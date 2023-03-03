DEVA'dan Akşener'e yanıt: Nezaketi ve hakikati yansıtmayan itham edici açıklamalar doğru olmamıştır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkmasına DEVA Partisi'nden yanıt geldi.

DEVA'dan Akşener'e yanıt: Nezaketi ve hakikati yansıtmayan itham edici açıklamalar doğru olmamıştır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkmasının ardından Altılı Masa'nın ortağı DEVA Partisi'nden açıklama geldi. 

Açıklamada Akşener'in dayatma iddiasına yanıt verilerek "Hiçbir siyasi parti politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiatı gereği dayatma olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan itham edici açıklamalar doğru olmamıştır" denildi. 

DEVA, "ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız" diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. 

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı.

"İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diyen Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Akşener, "Milletimiz sizi göreve çağırıyor… Size ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır… Bu topyekun bir dayatmayı yıkma vazifesidir" dedi.

Akşener'in açıklamarının ardından yorumu sorulan Kılı

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