Depremin ardından 26 gün geçti: Hatay'da hala temiz su yok!

45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinden 26 gün Hatay'da hala temiz içme suyuna erişim olmadığı öğrenildi.

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Depremin ardından 26 gün geçti: Hatay'da hala temiz su yok!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok vurduğu illerden biri Hatay oldu.

20 Şubat’ta Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerse kent ve çevresi bir kez daha etkilenmiş, ağır hasarlı olan binalar yıkılmıştı. Depremin ilk günleri birçok enkaza arama kurtarma ekipleri ulaştırılamamıştı. 

45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiği depremin 26'ıncı gününe Hatay'da hala temiz içme suyunun olmadığı öğrenildi. 

Sosyal medyada #HataydaSuYok etiketi TT listesine girdi. Birçok kişi  #HataydaSuYok etiketi altında 26'ıncı günde bile suya erişim sıkıntısı yaşandığına dair bilgiler paylaşıldı. 

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