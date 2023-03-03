Ekrem İmamoğlu Ankara yolunda

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya geliyor.

Ekrem İmamoğlu Ankara yolunda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yaptı.

Açıklamanın ardından gözler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çevrildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıktı. Mansur Yavaş’ın da Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapması planlanıyor.

Öte yandan Büyükşehir belediye başkanlarının ortak açıklamasının gündeme geldiği fakat bundan vazgeçildiği öğrenilirken bazı büyükşehir belediye başkanlarının da Kılıçdaroğlu’na destek için Ankara’ya geleceği belirtildi. 

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