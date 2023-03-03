5 parti yarın olağanüstü toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamasının ardından CHP, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat Parti genel başkanları Saadet Partisi’nde buluşma kararı aldı.

5 parti yarın olağanüstü toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olarak belediye başkanlarına yönelik çağrısının ardından Millet İttifakı üyesi beş partinin lideri yarın Saadet Partisi’nde buluşma kararı aldı.

Cumartesi günü Saadet Partisi’nde buluşacak olan liderler Akşener’in açıklamalarını değerlendirecek.

NE OLMUŞTU?

Liderler daha önce yaptıkları açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığı için 6 Mart Pazartesi’yi işaret etmişti.

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