Meral Akşener'in sözleri sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı açıklamaya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi.

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Meral Akşener'in sözleri sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı.

"İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Akşener'in sözleri sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

Meral Akşener'in sözleri sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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