'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz var' dediği için görevi bırakmıştı: İYİ Partili Paçacı görevine geri döndü

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik olumsuz açıklamaları ve mezhep imasının ardından görevinden ayrılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri döndü.

'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz var' dediği için görevi bırakmıştı: İYİ Partili Paçacı görevine geri döndü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü.

Paçacı'nın göreve dönmesi, Meral Akşener'in bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirten sözlerinden sonra gerçekleşti.

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NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Cihan Paçacı, 26 Ocak’ta Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, “Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir” dedi.

İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, “O zaman ne olur?” sorusuna, “Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir” yanıtını vermişti.

Cihan Paçacı ayrıca, mezhep iması da yaparak Kılıçdaroğlu’nun toplumsal karşılığının düşük olduğunu savunmuştu.

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