LeMan'dan Akşener kapağı: Testere Meral

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşımlar devam ediyor.

LeMan'ın sosyal medya hesabından, Altılı Masa'dan ayrılan Akşener'in elindeki elektrikli testere ile tasvir edilerek yapılan çizim, "Testere Meral" yorumuyla paylaşıldı.