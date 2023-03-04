LeMan'dan Akşener kapağı: Testere Meral

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, İyi Parti lideri Akşener'in ağır ithamlarla Altı Masa'nın ayrılmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından "Testere Meral" başlığıyla kapak yayınladı.

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LeMan'dan Akşener kapağı: Testere Meral

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşımlar devam ediyor.

LeMan'ın sosyal medya hesabından, Altılı Masa'dan ayrılan Akşener'in elindeki elektrikli testere ile tasvir edilerek yapılan çizim, "Testere Meral" yorumuyla paylaşıldı.

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