MYK toplantısında neler yaşandı? 'Genel Başkan üzgündü, bazı yorumlara yanıt vermedi'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Noter masasında olmayacağız" diyerek masadan kalkması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a aday olmaları çağrısında bulunmasının ardından olağanüstü toplanan dünkü (3 Mart) CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından bir parti yetkilisi, "Genel Başkan üzgündü ancak ‘Biz yolumuza devam ediyoruz’ dedi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Akşener'in açıklamaları sonrası olağanüstü MYK’ye başkanlık yaptı.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, toplantıda MYK üyeleri Kılıçdaroğlu’na yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bazı MYK üyelerinin olayları "Saray entrikası" olarak yorumladığı aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun ise bu yorumlara karşılık vermediği kaydedildi.

Toplantıya ilişkin bilgi veren kurmaylar, "Genel başkan üzgündü ancak 'Yolumuza devam edeceğiz' dedi. Mansur Bey, Ekrem Bey’le yolumuza devam edeceğiz. Onlar bizim belediye başkanlarımız" yorumunu yaptı.