Canlı yayında kulis verdi: İYİ Parti, Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı?

tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

İYİ Parti'ye ilişkin kulis bilgisini Gürkan Hacır ile paylaşan Deniz Gürel, İstanbul ve Ankara dahil İYİ Parti’nin seçime kendi adaylarıyla girmesi konusunda mutabık olunduğunu söyledi.

Gürkan Hacır şu ifadeleri kullandı: tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel kulis bilgisi verdi "Ankara milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcıları, Akşener başkanlığında bir araya geldi. Yemek yediler ve ‘Genel eğilim millet tek başımıza girmemizi istiyor’ dediler. İstanbul ve Ankara dahil İYİ Parti’nin seçime kendi adaylarıyla girmesi konusunda mutabık olundu” dedi.