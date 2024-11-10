Çankaya Köşkü'nde Düzenlenen Kabine Toplantısı Sona Erdi

Bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

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Çankaya Köşkü'nde Düzenlenen Kabine Toplantısı Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Çankaya Köşkünde toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Çankaya Köşkü'nde Düzenlenen Kabine Toplantısı Sona Erdi - Resim : 1

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımaları değerlendirildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temasları görüşüldü. Toplantıda ekonomideki son durum masaya yatırıldı.

Çankaya Köşkü'nde Düzenlenen Kabine Toplantısı Sona Erdi - Resim : 2

Ayrıca, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a süren insanlık dışı saldırıları da toplantının ana gündemlerinden oldu.

Çankaya Köşkü'nde Düzenlenen Kabine Toplantısı Sona Erdi - Resim : 3

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