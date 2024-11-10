Çankaya Köşkü'nde Düzenlenen Kabine Toplantısı Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Çankaya Köşkünde toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımaları değerlendirildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temasları görüşüldü. Toplantıda ekonomideki son durum masaya yatırıldı.

Ayrıca, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a süren insanlık dışı saldırıları da toplantının ana gündemlerinden oldu.