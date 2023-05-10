Candaş Tolga Işık paylaştı: Kaset iddialarına ilişkin Kılıçdaroğlu ne dedi?

Seçimlere artık günler Türkiye kaset iddialarını konuşuyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada gündeme getirilen kast iddialarına yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürdü.

"GAZETECİLER, SAVCILAR NEREDESİNİZ?"

Paylaşımında İnce, şunları söyledi: "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz?

"BU AŞAĞILIK TERÖRİSTLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim."

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Gazeteci Candaş Tolga Işık söz konusu iddialara ilişkin Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Işık, "Az önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. İlk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum. Muharrem İnce'ye yönelik iddialara, 'Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme'" ifadelerini kullandı.